حقيقة اعتناق «هازارد» نجم ريال مدريد الإسلام

الجمعة، 13-08-2021
11:45 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية،
أنباء عن إعلان البلجيكي إيدين هازارد
لاعب وسط فريق ريال مدريد
إسلامه وذلك بعد تغيير
خانة الديانة في صفحة اللاعب على ويكيبيديا إلى الإسلام.
البعض تداول خبر منسوب لشبكة "BBC" البريطانية، يؤكد اعتناق
إيدين هازارد
الإسلام، لكن الحقيقة
أن الشبكة البريطانية، لم تنشر أي خبر يتعلق بهذا الأمر.
فيما كشف ميجيل بلنسيا الإعلامي بقناة نادي ريال مدريد
الإسباني،
حقيقة اعتناق
البلجيكي إيدين هازارد
نجم الملكي، الدين الإسلامي.
وقال ميجيل بلنسيا: اعتناق هازارد
الدين الإسلامي “ شائعة”،
أنا متأكد من ذلك".
في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية مؤخرا، عن عرض ريال مدريد
لضم الدولي المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.
وبحسب صحيفة "voetbal24"
البلجيكية، فأن ريال مدريد
يريد ضم محمد صلاح في صفقة تبادلية مقابل انضمام إيدين هازارد
إلى ليفربول.
وأوضحت الصحيفة البلجيكية،، أن ريال مدريد
مستعد لتقديم
50 مليون يورو بجانب هازارد
من أجل إقناع ليفربول بالموافقة.
كما أكدت الصحيفة، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
يرغب
في إضافة محمد صلاح إلى قائمته لإقتناعه بقدراته.