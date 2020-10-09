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لاعب جديد يحصل على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

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ارشيف
 
الجمعة، 09-10-2020 02:49 م محمد عبد الحارس

توج اللاعب دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون، بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج"، عن شهر سبتمبر الماضي.
وجاء اختيار كالفيرت للجائزة بعد منافسة مع زميله بالفريق، الكولومبي خاميس رودريجز، وهاري كين، مهاجم توتنهام، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، والثنائي جيمي فاردي، والبلجيكي تيموثي كاستانيي، لاعبا ليستر سيتي، وباتريك بامفورد، مهاجم ليدز يونايتد، وتاريك لامبتي، لاعب برايتون.
ونجح مهاجم إيفرتون في إحراز 5 أهداف بمسابقة الدوري في الشهر الماضي، بواقع هدف أمام كل من توتنهام، وكريستال بالاس، وبرايتون، بالإضافة إلى (هاتريك) في مرمى وست بروميتش أليون، مما جعله يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير، برصيد 6 أهداف.

 

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