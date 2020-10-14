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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ارشيف
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:20 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الدولية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية، والدوري المصري.
دوري الأمم الأوروبية
مباراة كرواتيا وفرنسا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 4.
مباراة إنجلترا والدنمارك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 2.
مباراة أيسلندا وبلجيكا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 5.
مباراة إيطاليا وهولندا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1.
مباراة البرتغال والسويد في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 6.
مباراة تركيا وصربيا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 8.
الدوري المصري
مباراة وادي دجلة والجونة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1.
كأس مصر
مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1.
تصفيات كأس العالم – أمريكا الجنوبية
مباراة بيرو والبرازيل في تمام الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1.
مباراة تشيلي وكولومبيا في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 3.

 

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