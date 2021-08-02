بسبب ما فعله مع عاملة في الفندق..اتحاد الكرة يفتحح تحقيق مع لاعب المنتخب الأولمبي

الإثنين، 02-08-2021
03:02 م
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق
، مع لاعب المنتخب الأولمبي لكرة
القدم عبدالرحمن مجدي
، بسبب ما فعله مع إحدى العاملات بفندق باليابان.
وفي التفاصيل حسب بيان للاتحاد، فغنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان
و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى من فندق
الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي
.
وجاءت الشكوى بسبب اساءة عبد الرحمن مجدي لإحدى العاملات بالفندق و على
الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا.
وفي اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم ، تم
استبعاد اللاعب رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم
حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة .
و تم التحقيق
بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير
الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام
استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار
و منه للقاهرة.
و بعد أن عاد الفريق بسلامة الله ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف
اللاعب عبدالرحمن مجدي
لحين انتهاء التحقيق
و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك
لعدم التزامه و اختراقه للقواعد.
وودع المنتخب الأولمبي ،أولمبياد
طوكيو بعد الهزيمة على يد البرازيل بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات
دور الـ8 ببطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وانتهت رحلة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد
الهزيمة أمام البرازيل.