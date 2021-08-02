الإثنين 02 أغسطس 2021
توقيت مصر 19:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل تتذكرون الطفل الذي ركل ساق صدام حسين.. تفاصيل جديدة

بسبب ما فعله مع عاملة في الفندق..اتحاد الكرة يفتحح تحقيق مع لاعب المنتخب الأولمبي

رقم خيالي.. الكشف عن أجر عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطالله»

تصل لـ 44 درجة.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد والأرصاد تحذر من هذا الفعل

زلزال يضرب القاهرة الكبرى

زوجة عمرو السولية تثير الجدل بصورة جريئة معه

تسريب صادم.. حمو بيكا يمارس الرذيلة مع فتاة/ شاهد رد فعله على الهواء

دنيا بطمة تثير الغضب رفقة شقيقتيها بالمايوه والإيحاءات الجريئة

دبي.. يتخلص من صديقته أثناء الاستحمام معها في حمام غرفتها والسبب صادم

والد فارس حسونة يكشف لماذا لعب نجله لـ قطر ولم يلعب لـ مصر

ADS
 

بسبب ما فعله مع عاملة في الفندق..اتحاد الكرة يفتحح تحقيق مع لاعب المنتخب الأولمبي

resize
ا
Native
الإثنين، 02-08-2021 03:02 م

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق، مع لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالرحمن مجدي، بسبب ما فعله مع إحدى العاملات بفندق باليابان.
وفي التفاصيل حسب بيان للاتحاد، فغنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي.
وجاءت الشكوى بسبب اساءة عبد الرحمن مجدي لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا.
وفي اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم ، تم استبعاد اللاعب رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة .
و تم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة.
و بعد أن عاد الفريق بسلامة الله ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد.
وودع المنتخب الأولمبي  ،أولمبياد طوكيو بعد الهزيمة على يد البرازيل بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وانتهت رحلة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الهزيمة أمام البرازيل.


 

إقرأ ايضا

Capture

زوجة عمرو السولية تثير الجدل بصورة جريئة معه

190228

والد فارس حسونة يكشف لماذا لعب نجله لـ قطر ولم يلعب لـ مصر

سما فاروق

سما فاروق تنتظر ربع نهائي الكانوي والكاياك

أخبار متعلقة

download

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا تأجيل الدوري والكأس

19_2021-637609101137809587-780

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن انضمام محمد الشناوي لبعثة المنتخب الأولمبي

الزمالك2021_1_8_16_56

قرار عاجل من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك