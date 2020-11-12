التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية

منتخب مصر

تعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب سلبيًا، مع نظيره الكورى الجنوبى فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا باستاد السلام، فى الدورة الودية المقامة حاليًا بالقاهرة ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.



وأهدر كريم العراقى لاعب منتخب مصر فرصة محققة لتسجيل هدف للفراعنة فى الدقيقة الأولى بعدما تسلم كرة عرضية من صلاح محسن وضعته فى مواجهة المرمى الكورى إلا أنه وضعها بغرابة خارج الملعب.



كما أهدر صلاح محسن هدفًا محققًا أيضًا ونجح إمام عاشور فى تهديد المرمى الكورى أكثر من مرة، بينما لم يسجل الضيوف أى فرصا محققة على الحارس محمد صبحى فى الشوط الأول.