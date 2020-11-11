الأربعاء 11 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. «ترامب» يحطم مكتبه في البيت الأبيض

الكشف عن عدد وهوية المصابين في هجوم «مقابر جدة»

مديولي: نعمل على قلب رجل واحد لتنظيم بطولة العالم لليد

بعد اعتداء جدة.. مقطع فيديو يطمئن السعودية

مدرس يسيء للنبي (ص) بالإسماعيلية.. وما حدث له عبرة

رحيل فرجاني ساسي يشعل غضبًا حادًا لدى نجم الزمالك

مذيعة "الجزيرة" تفاجئ الجميع بشأن وفاة رئيس وزراء البحرين

سفارة فرنسا في الإمارات تحذر رعاياها بعد تفجير المقابر

ضبط زوجته تخونه مع صديقه فدفنهما تحت بلاط الشقة

بالملابس الداخلية.. سيدة تجبر طائرة على تغيير وجهتها

ADS
 

جيرالدو يواصل التعنت في العودة للأهلي

جيرالدو
جيرالدو
 
الأربعاء، 11-11-2020 05:53 م أحمد سالم
واصل الإنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تعنته في العروض التي يوفرها له مسئولو القلعة الحمراء للرحيل قبل غلق باب القيد.

 ويحاول أمير توفيق مدير التعاقدات تسويق اللاعب بأي شكل ليتم قيد المغربي بدر بانون الذي تم التعاقد معه من الرجاء البيضاء بديلًا له.

ويدرك جيرالدو والشركة البرازيلية المتعاقد معها ان الجهاز الفني للأهلي قد منح إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل اللاعب ، وبالتالي فهو لجأ لسياسة العند ورفض العروض حتي يحصل علي باقي مستحقاته عن الموسمين المتبقين بقيمة مليون و200 ألف دولار حيث يحصل في الموسم الواحد علي 600 ألف دولار.

ويترقب مسئولو القلعة الحمراء عودة اللاعب 18 نوفمبر الجاري بعد إنتهاء مهمته مع منتخب بلاده لإقناعه بقبول أحد العروض بهدف قيد المغربي بدر بانون قبل غلق باب القيد في اليوم التالي، وأبدي مسئولي القلعة الحمراء دهشتهم مما يقوم به اللاعب خاصة أن هناك عروضا محلية وعربية ومن أنجولا له لكنه يماطل بصورة واضحة.
 

إقرأ ايضا

978

رحيل فرجاني ساسي يشعل غضبًا حادًا لدى نجم الزمالك

ارشيف

عمر ربيع ياسين يكشف مفاجأة بشأن حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا

ارشيف

موعد انطلاق دورى المظاليم بالموسم الجديد

أخبار متعلقة

جيرالدو

الأهلي يستغني عن جيرالدو و يستبدله بهذا اللاعب

الأهلي

ممر شرفي من طلائع الجيش للاعبي الأهلي

فريق الأهلي

التشكيل المتوقع لـ الأهلي في مباراته أمام الوداد المغربي

الأهلي و الوداد

مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من هذا الأمر: لو استطعت تجنبه سوف تتأهل

فريق الأهلي

نجم الأهلي يكشف عن "أمر مريب" حدث للفريق قبل مواجهته مع الوداد المغربي

e2

أبيض واسود.. الأهلي والوداد يتفقان على زي نصف النهائي