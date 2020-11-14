تفاصيل مكالمة عمرو الجنايني مع محمد صلاح بعد إصابته

السبت، 14-11-2020
07:35 م
أحمد سالم
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إن حالة محمد صلاح مستقرة ولم تظهر عليه أعراض.
وأضاف عمرو الجنايني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت على تواصل مع صلاح اليوم وهو متواجد في غرفته وتمنى الفوز للمنتخب في مباراة اليوم".
وتابع عمرو الجنايني: "هناك اهتمام من وزارة الصحة، ومحمد صلاح يأخذ بروتوكول الصحة وهناك تنسيق كامل مع المنتخب والفريق الطبي في نادي ليفربول".
وأكمل عمرو الجنايني: "محمد صلاح بصحة جيدة وقلت له أنت واخد إجازة".
ولفت عمرو الجنايني إلى أن"الأمور تحت السيطرة، وزاره الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
للاطمئنان عليه".