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قناة مصرية تعلن بث مباراة الزمالك والرجاء

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الزمالك والرجاء
 
الثلاثاء، 03-11-2020 07:40 م محمد فضل
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا على استاد القاهرة، نظيره الرجاء المغربي فى إطار لقاءات إياب الدور نصف النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم تنظيم استديو تحليلى خاص بالمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من ساعة ونصف بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة والحاصلة على حقوق دوري أبطال إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي .
وكان "الكاف" قرر خضوع فريق الرجاء المغربي إلى مسحة طبية جديدة خاصة بكورونا بمجرد وصوله إلى مصر، إلى جانب خضوعه لمسحة جديدة قبل المباراة بيوم؛ للتأكد من خلو الفريق من أي إصابات بالفيروس.
كما قرر "الكاف"، الأمر ذاته بالنسبة إلى الزمالك الذى سيخضع إلى مسحة طبية غدًا عبر أحد المراكز المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي للتأكد من عدم وجود أى إصابات بكورونا داخل الفريق.
 

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