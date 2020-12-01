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بث مباشر.. مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الكأس

الأهلي-والاتحاد-السكندري-1
الاهلي
 
الثلاثاء، 01-12-2020 07:42 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

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