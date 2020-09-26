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بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا في الدوري

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الاهلي وطنطا
السبت، 26-09-2020 07:24 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر، لمباراة الأهلي وطنطا في الدوري الممتاز. 

شاهد البث من هنا
 

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