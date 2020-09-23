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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري
الأربعاء، 23-09-2020 06:51 م الطيب حسين
نقدم لقرائنا الكرام بث مباشر  مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري.

بث مباشر  مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري في الساعة الثامنة مساء.

شاهد من هنا.. 

من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بكل من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : احمد فتحي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود وحيد
خط الوسط : عربي بدر – عمرو السولية – ديانج
خط الهجوم : بادجي – الشيخ – كهربا
تقام المباراة على ستاد القاهرة في الثامنة بتوقيت القاهرة .
وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت .

 

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