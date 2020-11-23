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قضايا وحوادث
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وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
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بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
الهلال والنصر
الإثنين، 23-11-2020
07:13 م
أحمد سالم
يقدم موقع المصريون
بث مباشر
لجميع المباريات الهامة في العالم.
ويقدم اليوم
بث مباشر
لمباراة الهلال والنصر في قمة مباريات الدوري السعودي.
شاهد البث
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بث مباشر
أخبار السعودية
مشاهدة مباراة الهلال والنصر
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