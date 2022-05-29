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خطوة مفاجئة من ليفربول بعد غموض مستقبل صلاح وماني

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صلاح وماني
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Teads
الأحد، 29-05-2022 09:02 ص
حالة من القلق تعيشها جماهير نادي ليفربول، بسبب مستقبل نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني، حيث ينتهي عقد الثنائي مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

محمد صلاح أكد في تصريحات صحفية “مؤخرا” أنه مستمر مع ليفربول الموسم المقبل، لكنه لم يكشف إذا كان سيجدد عقده مع الريدز أمام لا.

وتكمن أزمة محمد صلاح مع إدارة ليفربول، في رغبة النجم المصري بمضاعفة راتبه الأسبوعي “المقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني”، لللموافقة على تجديد عقده مع الريدز وهو ما ترفضه إدارة النادي الإنجليزي، بسبب سقف الرواتب.

ووفقا لتقارير صحفية، فان محمد صلاح بات مرشحا للانضمام إلى صفوف ريال مدريد، بعد فشل الملكي في التعاقد مع كليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبالنسبة لـ ساديو ماني، فالأسد السنغالي، أكد أنه سيحسم قراره بشأن مستقبله مع ليفربول عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن صحيفة “بيلد” الألمانية، فجرت قنبلة مدوية، حيث أكدت أن ساديو ماني يرغب في خوض تجربة جديدة، بعد 6 سنوات بقميص ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن ماني سيودع بعد انتهاء دوري أبطال أوروبا زملائه من أجل الانتقال إلى بابرن ميونج.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة بايرن ميونخ مستعدة لتقديم عرض رسمي بقيمة 30 مليون يورو لإدارة ليفربول، من أجل التعاقد مع ساديو ماني.

تحرك عاجل من ليفربول:
ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن إدارة ليفربول تحركت لتدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل، تحسبا لرحيل محمد صلاح أو ساديو ماني.

صحيفة “ديلي إكسبريس"، أكدت أن إدارة نادي ليفربول دخلت في مفاوضات مع هاري كين لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.
 

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