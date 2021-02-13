السبت 13 فبراير 2021
توقيت مصر 23:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بايرن ميونيخ يحتفي بمحمد الشناوي

أب يقتل زوجته وطفلتيه وحماته ثم ينتحر

انتخاب مسلم بريطاني مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية

السودان يشن حملة اعتقالات في صفوف قادة نظام «البشير»

ليفربول يسقط.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق (فيديو)

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور يتخذ إجراء مفاجئ

بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

6 مراهقين يهتكون عرض سيدة حتى الموت داخل حديقة عامة

خبر صادم لراغبي أداء عمرة هذا العام

ADS
 

بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

mohamed-salah-liverpool_d2rlyfipsy0e1lrcxvmynocf2
بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي
 
السبت، 13-02-2021 04:03 م الطيب حسين
سجل محمد صلاح هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا في الدوري الانجليزي.

وتقام المباراة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في التقد للريدز في الدقيقة 67.

ويحتل ليفربول المركز الـ4 برصيد 40 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ3 برصيد 43 نقطة.



وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: أليسون – ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك – جونز – روبيرتسون – هندرسون – ميلنر – فينالدوم – محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.
 

إقرأ ايضا

بايرن ميونيخ يحتفي بمحمد الشناوي

بايرن ميونيخ يحتفي بمحمد الشناوي

ليفربول ضد ليستر سيتي

ليفربول يسقط.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق (فيديو)

هيثم فاروق

هيثم فاروق: الزمالك خسر نقطتين أمام مولودية الجزائر بسبب هذا اللاعب

أخبار متعلقة

ليفربول ضد ليستر سيتي

ليفربول يسقط.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق (فيديو)

230923

بث مباشر ليفربول ووست هام اليوم الأحد في الدورى الإنجليزى

محمد صلاح

ليفربول يستغني عن محمد صلاح من أجل هذا اللاعب

763

كلوب يستغني عن صلاح بلاعب عمره 16 عامًا

1

شوبير يهاجم محمد صلاح.. تعرف على السبب

ميدو

ميدو يكشف عن خطة أبو تريكة و محمد صلاح التي وضعت ليفربول في مأزق