بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

السبت، 13-02-2021
04:03 م
الطيب حسين
سجل محمد صلاح
هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي
خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا في الدوري الانجليزي.
وتقام المباراة ليستر سيتي وليفربول
في الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح صلاح في التقد للريدز في الدقيقة 67.
ويحتل ليفربول
المركز الـ4 برصيد 40 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ3 برصيد 43 نقطة.
وجاء تشكيل ليفربول
على النحو التالي: أليسون – ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك – جونز – روبيرتسون – هندرسون – ميلنر – فينالدوم – محمد صلاح
– فيرمينو – ساديو ماني.