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ميدو يكشف عن خطة أبو تريكة و محمد صلاح التي وضعت ليفربول في مأزق

ميدو
ميدو يكشف عن خطة أبو تريكة و محمد صلاح التي وضعت ليفربول في مأزق
 
الأربعاء، 20-01-2021 08:26 ص المصريون
كشف أحمد حسام ميدو - مقدم برنامج "أوضة اللبس" - أن أداء النجم المصري محمد صلاح خلال المباريات الماضية ليس هو المعتاد.

وأضاف في برنامجه: أعتقد أن التصريحات التي أطلقها محمد أبو تريكة بشأن غضب صلاح من وضعه في ليفربول تمت بالتنسيق مع الأخير .

وتابع: أعتقد أنها خطة لتعديل عقد صلاح و رفع ما يتقاضاه من ليفربول .. فهو لا يريد ترك ليفربول .. كل ما في الأمر أنه يريد بعض المزايا.

واستدرك: أبو تريكة نجم كبير وهو قريب من صلاح .. وبالتالي أظن أن الاتفاق كان أن يقوم أبو تريكة بهذا الحديث وحينها ستنقل الصحافة حديثه ويصل الأمر لإدارة ليفربول.
 

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