ميدو يكشف عن خطة أبو تريكة و محمد صلاح التي وضعت ليفربول في مأزق

الأربعاء، 20-01-2021
08:26 ص
المصريون
كشف أحمد حسام ميدو
- مقدم برنامج "أوضة اللبس" - أن أداء النجم المصري محمد صلاح
خلال المباريات الماضية ليس هو المعتاد.
وأضاف في برنامجه: أعتقد أن التصريحات التي أطلقها محمد أبو تريكة بشأن غضب صلاح من وضعه في ليفربول
تمت بالتنسيق مع الأخير .
وتابع: أعتقد أنها خطة لتعديل عقد صلاح و رفع ما يتقاضاه من ليفربول
.. فهو لا يريد ترك ليفربول
.. كل ما في الأمر أنه يريد بعض المزايا.
واستدرك: أبو تريكة نجم كبير وهو قريب من صلاح .. وبالتالي أظن أن الاتفاق كان أن يقوم أبو تريكة بهذا الحديث وحينها ستنقل الصحافة حديثه ويصل الأمر لإدارة ليفربول
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