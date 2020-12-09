بالصور.. إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير خطير ونقله إلى المستشفى

الأربعاء، 09-12-2020
11:30 ص
المصريون
تعرض إبراهيم حسن
مدير الكرة بالاتحاد السكندري، لحادث
سير خطير بسيارته،
بعد اصطدامه برصيف كورنيش الإسكندرية في منطقة لوران، في الساعات الأولى من صباح
اليوم الأربعاء.
وتدخل رجال المرورلرفع سيارة إبراهيم حسن
، من موقع الحادث
بعد المعاينة
ووصلت سيارة إسعاف
لموقع الحادث
ونقلت لاعب الأهلي والزمالك الأسبق لأحد
المستشفيات القريبة.
وتداولت صور لـ إبراهيم حسن
بعد الحادث
المروري الذي وقع في منطقة لوران.
فيما أعلن مستشفى سيتي بالإسكندرية عن تفاصيل حالة إبراهيم حسن
، مؤكدًا أن
حالته جيدة ومطمئنة ولا داعي للقلق عليه بعد خضوعه إلى بعض الفحوصات التي أثبتت
استقرار حالته الصحية.