شاهد.. ماكرون يفاجئ لاعبي منتخب فرنسا داخل غرفة الملابس ويحتفل معهم





وثق مقطع فيديو احتفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع لاعبي منتخب بلاده، بعد فوزهم على المغرب.

وأبان الفيديو ماكرون وهو يصافح اللاعبين، ويحتفل معهم داخل غرفة تغيير الملابس وسط حالة من السعادة بين الجميع.

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخب ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب الفرنسي إلى مباراة نهائي كأس العالم ليواجه الأرجنتين ، بينما منتخب المغرب يواجه منتخب كرواتيا في مباراة تحديد الثالث والرابع.

يذكر أن ماكرون تواجد في مدرجات ملعب البيت لدعم منتخب بلاده خلال مواجهة المغرب، فى نصف نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وظهر ماكرون بجانب جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى مدرجات ملعب "البيت".

