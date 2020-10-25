الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الكونفيدرالية

الأحد، 25-10-2020
09:28 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم عددًا من المباريات الهامة، بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بيراميدز
ضد نادي نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.
نهائي الكونفدرالية الافريقية
بيراميدز
المصري × نهضة بركان المغربي – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون× إيفرتون – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون × نيوكاسل – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
أرسنال × ليستر سيتي – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
بلد الوليد × ألافيس – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3
قادش× فياريال – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي × غرناطة – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد × هويسكا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الايطالي
كالياري × كروتوني – الواحدة والنصف عصرا – على قناة beIN Sports HD 4
بينفينتو × نابولي – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4
بارما × سبيزيا – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 5
فيورنتينا× أودينيزي – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
يوفنتوس × فيرونا – العاشرة الا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
فولفسبورج × أرمينيا بيلفيلد – الرابعة والنصف عصرا
بريمن × هوفنهايم– السابعة مساء
الدوري الفرنسي
نيس × ليل – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ليون × موناكو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6.