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الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الكونفيدرالية

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رشيف
 
الأحد، 25-10-2020 09:28 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عددًا من المباريات الهامة، بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بيراميدز ضد نادي نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.
نهائي الكونفدرالية الافريقية
بيراميدز المصري × نهضة بركان المغربي – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
الدوري الإنجليزي 
ساوثهامبتون× إيفرتون – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون × نيوكاسل – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
أرسنال × ليستر سيتي – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني 
بلد الوليد × ألافيس – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3
قادش× فياريال – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي × غرناطة – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد × هويسكا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الايطالي 
كالياري × كروتوني – الواحدة والنصف عصرا – على قناة beIN Sports HD 4
بينفينتو × نابولي – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4
بارما × سبيزيا – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 5
فيورنتينا× أودينيزي – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
يوفنتوس × فيرونا – العاشرة الا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني 
فولفسبورج × أرمينيا بيلفيلد – الرابعة والنصف عصرا
بريمن × هوفنهايم– السابعة مساء
الدوري الفرنسي 
نيس × ليل – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ليون × موناكو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6.
 

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