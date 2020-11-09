الإثنين 09 نوفمبر 2020
توقيت مصر 13:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وصفة سحرية تاريخية لمحاربة السمنة

يفوز باليانصيب 59 مليون دولار ويهدي حماته هدية غريبة

أيرلندا تحتفل بفوز بايدن لهذا السبب

ابنة إيناس الدغيدي تثير الجدل بظهور مفاجيء

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادى الشيخ زايد

هل أمام ترامب فرصة.. جدول زمني قد يقلب موازين الانتخابات

تفاصيل عقد "الجوكر" مع بيراميدز

فيديو صادم.. مشاجرة بين «صلاح» و«ماني» في الملعب

جندي يقتل 3 من زملائه ويصيب آخرين في مطار عسكري

المصري يزف بشرى سارة لجماهير بورسعيد

ADS
 

المصري يزف بشرى سارة لجماهير بورسعيد

received_808149773316898
ارشيف
 
الإثنين، 09-11-2020 10:33 ص محمد عبد الحارس

قال محمد الخولى، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، إن  النادي اقتراب من التعاقد مع نجم تونسى سيكون مفاجأة لجمهور بورسعيد.
وأضاف "الخولى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تعاقدنا مع الحارس عصام ثروت ولكننا بصدد التعاقد مع حارس مرمى آخر مميز للغاية بجانب الحراس الحاليين، وليس عامر عامر حارس الإنتاج الذى أعتقد أنه اقترب من الإسماعيلى".
وأكمل محمد الخولى : "الزمالك لم يدخل فى مفاوضات معنا للتعاقد مع كريم العراقى ووصلنا لنسبة 75 % من إنهاء صفقة انتقال محمد عنتر لاعب الزمالك للمصرى البورسعيدى، ونفاوض الزمالك بطريقة البيع والشراء بعيدًا عن قصة الصفقات التبادلية".
 

إقرأ ايضا

received_358409015225758

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادى الشيخ زايد

received_697392287874304

تفاصيل عقد "الجوكر" مع بيراميدز

Capture

فيديو صادم.. مشاجرة بين «صلاح» و«ماني» في الملعب

أخبار متعلقة

الأهلي-شعار

مفاجأة.. الأهلي يعلن عن الصفقة الرابعة ويضم هذا اللاعب

122811604_3357188677698186_2007580300029313443_n

أسماء حكام مباريات اليوم

ارشيف

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

396

مفاجأة.. بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الزمالك