المصري يزف بشرى سارة لجماهير بورسعيد

الإثنين، 09-11-2020
10:33 ص
محمد عبد الحارس
قال محمد الخولى، عضو مجلس إدارة النادى المصرى
البورسعيدى، إن النادي اقتراب من التعاقد مع نجم تونسى سيكون مفاجأة لجمهور بورسعيد.
وأضاف "الخولى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تعاقدنا مع الحارس عصام ثروت ولكننا بصدد التعاقد مع حارس مرمى آخر مميز للغاية بجانب الحراس الحاليين، وليس عامر عامر حارس الإنتاج الذى أعتقد أنه اقترب من الإسماعيلى".
وأكمل محمد الخولى : "الزمالك لم يدخل فى مفاوضات معنا للتعاقد مع كريم العراقى ووصلنا لنسبة 75 % من إنهاء صفقة
انتقال محمد عنتر لاعب الزمالك للمصرى البورسعيدى، ونفاوض الزمالك بطريقة البيع والشراء بعيدًا عن قصة الصفقات التبادلية".