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المريخ السوداني يفاجيء كهربا بتحرك صادم: سيشكوه للشخص الذي يخاف منه

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المريخ السوداني يفاجيء كهربا بتحرك صادم: سيشكوه للشخص الذي يخاف منه
 
السبت، 20-02-2021 07:50 ص أحمد عادل شعبان
سيطرت حالة من الغضب على الجماهير السودانية بسبب ما تررد عن قيام محمود عبد المنعم كهربا - لاعب الأهلي - بتوجيه إهانات عنصرية إلى لاعب المريخ السوداني عبد الرحمن إسحاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا.

ورصدت الكاميرات قيام كهربا بوضع يده على فمه وتوجيه كلمات معينة إلى لاعب المريخ السوداني وهو ما أزعج عمرو السولية لاعب الأهلي الذي توجه إلى كهربا وقام بتوبيخه على هذا التصرف داخل الملعب.

ونفت إدارة المريخ السوداني نيتها التقدم بشكوى ضد الأهلي في الاتحاد الأفريقي بسبب العلاقة التاريخية بين الناديين لكنها كشفت أنها عقدت جلسات استماع للاعبي الفريق لمعرفة طبيعة الواقعة.

وأشار أحمد مختار - المتحدث باسم المريخ السوداني - أنه في حال تأكد إهانة لاعب الأهلي للاعب المريخ فإن إدارة المريخ ستتقدم بشكوى ضد اللاعب إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي وليس إلى الكاف.
 

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