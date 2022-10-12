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المحكمة التأديبية في فنزويلا تصف برونو سافيو مهاجم الأهلي المصري بـ"المتمرد"

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برونو سافيو
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الأربعاء، 12-10-2022 04:10 ص نسمه عبد الوهاب
أعلنت المحكمة التأديبية الرياضية في فنزويلا أن البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي المصري الحالي، وبوليفار الفنزويلي السابق "متمرد"
ووصفت المحكم المهاجم برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار السابق بـ"المتمرد" بعد غيابه في دعوى الاعتداء الجسدي على الحكم جاد فلوريس.
كما تم فتح الباب أمام اللاعب البرازيلي لمشاركته بشكل افتراضي ولم يظهر اللاعب أيضًا، وفي ضوء ذلك إعلانه متمردًا من قِبل لجنة الانضباط البوليفية.
ووفقًا لقانون الانضباط الحالي في فنزويلا، فإنه من الممكن أن يتعرض سافيو للإيقاف مدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة بسبب الشكوى المقدمة من الحكم فلوريس، ضده.

ووقع سافيو مع الأهلي على عقد مدته 4 مواسم، إلا أن المهاجم البرازيلي تورط في عقوبة تأديبية قبل رحيله عن صفوف فريقه السابق، تهدد مسيرته مع الأهلي.
وتعود هذه الواقعة، إلى يوم 4 سبتمبر الجاري، الذي شهد لقاء بين بوليفار وضيفه ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من الدوري البوليفي فاز به بوليفار بنتيجة 3-0.
وحصل المهاجم البرازيلي على بطاقة حمراء في مباراته الأخيرة بالدوري البوليفي، نتيجة الاعتداء على الحكم.

وأشهر الحكم جاد فلوريس البطاقة الحمراء للاعب برونو سافيو بعد اعتراض شديد من الأخير ضد الحكم وقام بالاعتداء عليه بعد مشادة بينهما.
وفي التقرير الرسمي كتب الحكم أن اللاعب حصل على كارت أحمر بسبب "سلوك غير رياضي"، حيث أشار إلى "الاعتداءات" ضده.
وترك رئيس محكمة الاستئناف العليا الاتحاد الفنزويلي ماركوس جويتيا الباب مفتوحًا أمام إمكانية إبلاغ اللاعب وناديه الجديد بالعقوبة حتى يتم الامتثال لها على المستوى الدولي.


 

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