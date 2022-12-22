مفاجأة.. رونالدو يصل السعودية على متن طائرة خاصة للانضمام لنادي النصر

الخميس، 22-12-2022
07:52 ص
كشفت تقارير صحفية، تطورات قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو
،
إلى السعودية
للعب ضمن فريق نادي النصر
.
وأوضحت التقارير، أن نادي النصر
قام بتأكيد حجز طائرة خاصة
لـ رونالدو
وعائلته للسفر الى الرياض في الأيام القادمة.
هذا بالإضافة، إلى حجز موعد في مستشفى " رعاية
" لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع.
وكانت قد نشرت صحيفة "AS" الإسبانية، حسم
صفقة انتقال كريستيانو لنادي النصر
، وذلك بعدما اتفق مع المسؤولين في النادي على كل
ما يخص الصفقة.
وأفاد التقرير، أن رونالدو
، سيلعب مع النصر، حتى 30 يونيو
2025.