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مفاجأة.. رونالدو يصل السعودية على متن طائرة خاصة للانضمام لنادي النصر

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رونالدو
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الخميس، 22-12-2022 07:52 ص
كشفت تقارير صحفية، تطورات قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السعودية للعب ضمن فريق نادي النصر.

وأوضحت التقارير، أن نادي النصر قام بتأكيد حجز طائرة خاصة لـ رونالدو وعائلته للسفر الى الرياض في الأيام القادمة.

هذا بالإضافة، إلى حجز موعد في مستشفى " رعاية " لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع.

وكانت قد نشرت صحيفة "AS" الإسبانية، حسم صفقة انتقال كريستيانو لنادي النصر، وذلك بعدما اتفق مع المسؤولين في النادي على كل ما يخص الصفقة.

وأفاد التقرير، أن رونالدو، سيلعب مع النصر، حتى 30 يونيو 2025.
 

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