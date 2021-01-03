القضاء الإدارى يؤجل طعن مرتضي منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف.

وطالب مرتضى منصور بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لجلسة 7 فبراير للحكم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.