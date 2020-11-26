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ميدو: يرضيك يا خطيب يتقال عليا هذا الكلام المسيء على قناة الأهلي؟

ميدو
ميدو: يرضيك يا خطيب يتقال عليا هذا الكلام المسيء على قناة الأهلي؟
 
الخميس، 26-11-2020 07:01 ص المصريون
وجه أحمد حسام ميدو - لاعب الزمالك السابق - عتابا إلى محمود الخطيب - رئيس الأهلي - بعد هجوم قناة النادي الأهلي عليه .

وقال ميدو قبل ساعات إنه علم بوجود لاعب كبير مصاب بكورونا في فريق الأهلي لكن يتم التكتيم عليه.

ور رد الإعلامي محمد سعيد - عبر قناة الأهلي الرسمية - مؤكدا أن مهنة الإعلام مهنة كبيرة ولا يصح أن كل من فشل في لعب الكرة والتدريب ينضم لها.

و رد ميدو قائلا: عل يقبل كابتن محمود الخطيب يتقال عليا لاعب فاشل ومدرب فاشل في قناة النادي؟

وأضاف: لا أظنه يقبل ذلك ولن أرد الإساءة وسوف أوجه شكوى قدمتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 

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