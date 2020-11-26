ميدو: يرضيك يا خطيب يتقال عليا هذا الكلام المسيء على قناة الأهلي؟

الخميس، 26-11-2020
07:01 ص
المصريون
وجه أحمد حسام ميدو
- لاعب الزمالك السابق - عتابا إلى محمود الخطيب
- رئيس الأهلي - بعد هجوم قناة النادي الأهلي عليه .
وقال ميدو
قبل ساعات إنه علم بوجود لاعب كبير مصاب بكورونا في فريق الأهلي لكن يتم التكتيم عليه.
ور رد الإعلامي محمد سعيد - عبر قناة الأهلي الرسمية - مؤكدا أن مهنة الإعلام مهنة كبيرة ولا يصح أن كل من فشل في لعب الكرة والتدريب ينضم لها.
و رد ميدو
قائلا: عل يقبل كابتن محمود الخطيب
يتقال عليا لاعب فاشل ومدرب فاشل في قناة النادي؟
وأضاف: لا أظنه يقبل ذلك ولن أرد الإساءة وسوف أوجه شكوى قدمتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.