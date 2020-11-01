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أحمد فتحي لجمهور الأهلى:"سامحونى محدش يزعل منى"

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فتحى
 
الأحد، 01-11-2020 12:25 م محمد عبد الحارس

وجه أحمد فتحي، ظهير أيمن النادى الأهلى، رسالة لجماهير الأهلى بعدما خاض آخر لقاء قبل انتقاله لصفوف بيراميدز من الموسم المقبل.
وقال "فتحي" خلال تصريحاته لقناة الأهلي:«أشكر (الله) على الفترة التي قضيتها في الأهلي، هي من أجمل فترات حياتي، وأشكر الجمهور العظيم على مساندته لي، "عمره ماخذلني"، وأشكر اللاعبين سواء السابقين أو الحاليين في الأهلي».
وأضاف:«12 عاما كانوا صعبين، ولكن وفقني (الله) حتى أظهر خلالهم بهذه الصورة».
ووجه رسالة لجماهير الأهلي وقال:«(عمري ما هنساكوا)، أنتم سند الأهلي، وفي ناس سترحل وناس ستأتي، وهذه سنة الحياة، وأرجو "إني مكنش زعلت حد، وأتاسف لأي شخص زعلان مني"».
 

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