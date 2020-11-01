الأحد، 01-11-2020
12:25 م
محمد عبد الحارس
وجه
أحمد فتحي، ظهير أيمن النادى الأهلى، رسالة لجماهير الأهلى بعدما خاض آخر لقاء قبل
انتقاله لصفوف بيراميدز
من الموسم المقبل.
وقال
"فتحي" خلال تصريحاته لقناة الأهلي:«أشكر (الله) على الفترة التي قضيتها
في الأهلي، هي من أجمل فترات حياتي، وأشكر الجمهور العظيم على مساندته لي، "عمره
ماخذلني"، وأشكر اللاعبين سواء السابقين أو الحاليين في الأهلي».
وأضاف:«12
عاما كانوا صعبين، ولكن وفقني (الله) حتى أظهر خلالهم بهذه الصورة».
ووجه
رسالة لجماهير الأهلي وقال:«(عمري ما هنساكوا)، أنتم سند الأهلي، وفي ناس سترحل وناس
ستأتي، وهذه سنة الحياة، وأرجو "إني مكنش زعلت حد، وأتاسف لأي شخص زعلان مني"».