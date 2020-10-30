"فيفا" يحتفل بعيد ميلاد "الخطيب" الـ66

الجمعة، 30-10-2020
11:03 ص
محمد عبد الحارس
يحتفل الكابتن محمود الخطيب
، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بعيد ميلاده
الـ 66
.
واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية
وكتب "فيفا" عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلًا: "عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو
".
وتابع: "أسطورة الأساطير الذي حفر اسمه بحروف من ذهب فى القلوب وفى تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب
يتم 66
سنة اليوم..
"وأضاف" : شكراً على المتعة.. شكراً على الذكريات.. وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".
يحتفل محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي وأبرز الشخصيات فى عالم كرة القدم المصرية بذكرى ميلاده الـ 66
اليوم الجمعة، فهو من مواليد 30 أكتوبر 1954 ويحظى أسطورة الأهلى بحب واحترام جميع الجماهير باختلاف انتماءاتهم .