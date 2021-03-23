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العروض تنهال لضم خليفة محمد صلاح : محترف في إيطاليا وكان بيلعب في المحلة

محمد صلاح
العروض تنهال لضم خليفة صلاح "المصري": محترف في إيطاليا وكان بيلعب في المحلة
 
الثلاثاء، 23-03-2021 08:25 ص أحمد عادل شعبان
جدد فريق أنكونيتانا الإيطالي عقده مع اللاعب المصري إسماعيل الغنام حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت العديد من أندية تونس بالإضافة لأندية الخليج ومصر حاولت التعاقد مع اللاعب المصري الشهير باسم "جوبا".

وكان الغنام لاعبا في غزل المحلة ولعب مع منتخب مصر للشباب قبل أن يحترف.

ووصفت الصحافة الإيطالية، الغنام، بأنه خليفة محمد صلاح؛ لسرعته، ويلعب في نفس مركزه، وبنفس قصة شعره.


ويعد "جوبا" أحد أبرز اللاعبين في فريقه، حيث شارك في 12 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف لزملائه، ويحتل فريقه المركز الأول في جدول ترتيب serie D girone H .
 

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