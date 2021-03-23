العروض تنهال لضم خليفة محمد صلاح : محترف في إيطاليا وكان بيلعب في المحلة

الثلاثاء، 23-03-2021
08:25 ص
أحمد عادل شعبان
جدد فريق أنكونيتانا الإيطالي عقده مع اللاعب المصر
ي إسماعيل الغنام حتى نهاية الموسم الجاري.
وكانت العديد من أندية تونس بالإضافة لأندية الخليج ومصر
حاولت التعاقد مع اللاعب المصر
ي الشهير باسم "جوبا".
وكان الغنام لاعبا في غزل المحلة
ولعب مع منتخب مصر
للشباب قبل أن يحترف.
ووصفت الصحافة الإيطالية، الغنام، بأنه خليفة محمد صلاح
؛ لسرعته، ويلعب في نفس مركزه، وبنفس قصة شعره.
ويعد "جوبا" أحد أبرز اللاعبين في فريقه، حيث شارك في 12 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف لزملائه، ويحتل فريقه المركز الأول في جدول ترتيب serie D girone H .