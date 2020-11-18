الصدمات تتوالى.. إصابة «كوكا» نجم المنتخب بكورونا

الأربعاء، 18-11-2020
03:47 م
المصريون
أعلن اتحاد الكرة، إصابة أحمد حسن كوكا
لاعب منتخب مصر
، بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد 19".
وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي
الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة محمد فضل عضو اللجنة
الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.
ونشر كوكا منذ ساعات قليلة " قبل إعلان إصابته بفيروس كورونا
"
فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"، رفقة ثنائي النادي الأهلي محمد الشناوي وحمدي
فتحي، وهم يحتفلون بفوز منتخب مصر
على توجو.
وتغلب منتخب مصر
الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي
جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم
أفريقيا 2021 بالكاميرون.