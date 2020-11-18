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الصدمات تتوالى.. إصابة «كوكا» نجم المنتخب بكورونا

kouka
كوكا
 
الأربعاء، 18-11-2020 03:47 م المصريون

أعلن اتحاد الكرة، إصابة أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر، بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".
وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.
ونشر كوكا منذ ساعات قليلة " قبل إعلان إصابته بفيروس كورونا" فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"،  رفقة ثنائي النادي الأهلي محمد الشناوي وحمدي فتحي، وهم يحتفلون بفوز منتخب مصر على توجو.
وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
 

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