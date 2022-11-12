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قناة عربية مفتوحة تعلن إذاعة مباريات كأس العالم بقطر

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قناة عربية مفتوحة تعلن إذاعة مباريات كأس العالم بقطر

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السبت، 12-11-2022 09:47 ص
أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية عن شراء 10 مباريات من مونديال كأس العالم في قطر، والتي تنطلق في 20 نوفمبر الجاري.
وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، على حصولها على حقوق بث 10 مباريات من كأس العالم (قطر 2022).
وأوضحت أن من بين الـ10 مباريات التي تحصلت على حقوق بثها توجد مباريات المنتخب المغربي.
أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة فريقه المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.
وتضم القائمة 26 لاعبا، من بينهم لاعبين محترفين ومحليين، كما سجلت عودة لاعب الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله، مقابل استبعاد كل من أيوب الكعبي وسفيان الرحيمي.
وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:

* حراس المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - رضا التكناوتي.

* الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف داري - جواد الياميق - يحيى عطية الله - بدر بانون.

* خط الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحميد الصابيري - سليم أملاح - عز الدين أوناحي - بلال الخنوس - يحيى جبران.

* الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - أمين حارث - عبد الصمد الزلزولي - زكرياء أبوخلال - إلياس الشاعر - يوسف النصيري - وليد شديرة - عبد الرزاق حمد الله.

المجموعة السادسة
وأوقعت قرعة المونديال، منتخب المغرب في مجموعة قوية تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.
 

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