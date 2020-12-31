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الزمالك يزف بشرى للاعبيه.. هذا اللاعب تعافى من كورونا

الزمالك
الزمالك
 
الخميس، 31-12-2020 07:52 م أحمد سالم
أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب أمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثل اللاعب للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق. 


وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.
 

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