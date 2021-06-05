الخطيب يجتمع بـ موسيماني ويطلب منه إشراك هذا اللاعب في المباريات: لازم يلعب

السبت، 05-06-2021
08:34 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "جمهور التالتة" - عن جلسة جمعت بين موسيماني
و محمود الخطيب
- رئيس الأهلي - بشأن كهربا
.
وقال فايق في برنامجه إن الخطيب
لاحظ أن كهربا
يجتهد بقوة في التدريبات خلال رحلة قطر لمواجهة نهضة بركان والتي فاز فيها الأهلي بكأس السوبر.
وأضاف: الخطيب
لاحظ التزام كهربا
الشديد وتنفيذه كافة التعليمات ومن هنا قام بتصرف قلما يحدث في تاريخ الأهلي.
وتابع: جلس مع موسيماني
وحاول تقريب وجهات النظر بينه وبين كهربا
وطلب من موسيماني
إعطاءه فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة.
واستدرك: هذه التصرف رفع من الروح المعنوية لكهربا
وأغلق ملف رحيله عن النادي الذي كان متوقعا نهاية الموسم.