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الخطيب يجتمع بـ موسيماني ويطلب منه إشراك هذا اللاعب في المباريات: لازم يلعب

موسيماني والخطيب
الخطيب يجتمع بـ موسيماني ويطلب منه إشراك هذا اللاعب في المباريات: لازم يلعب
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السبت، 05-06-2021 08:34 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "جمهور التالتة" - عن جلسة جمعت بين موسيماني و محمود الخطيب - رئيس الأهلي - بشأن كهربا.

وقال فايق في برنامجه إن الخطيب لاحظ أن كهربا يجتهد بقوة في التدريبات خلال رحلة قطر لمواجهة نهضة بركان والتي فاز فيها الأهلي بكأس السوبر.

وأضاف: الخطيب لاحظ التزام كهربا الشديد وتنفيذه كافة التعليمات ومن هنا قام بتصرف قلما يحدث في تاريخ الأهلي.

وتابع: جلس مع موسيماني وحاول تقريب وجهات النظر بينه وبين كهربا وطلب من موسيماني إعطاءه فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة.

واستدرك: هذه التصرف رفع من الروح المعنوية لكهربا وأغلق ملف رحيله عن النادي الذي كان متوقعا نهاية الموسم.
 

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