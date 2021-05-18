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لجنة التخطيط بـ الأهلي تعطي الضوء الأخضر لرحيل "صانع الأزمات" عن الفريق

فريق الأهلي
لجنة التخطيط بـ الأهلي تعطي الضوء الأخضر لرحيل "صانع الأزمات" عن الفريق
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الثلاثاء، 18-05-2021 06:50 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - أن محمود عبد المنعم كهربا اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لسؤاله عن موقف موسيماني منه.

وأضاف: سيد عبد الحفيظ قال لكهربا إن موسيماني معندوش أي مشكلة معاه ولو تألق هيرجعه يلعب تاني.

وتابع: في نفس الوقت اتحاد جدة فاتح خط مع كهربا تمهيدا لعودته إلى الفريق السعودي على سبيل الإعارة أو البيع.

واستدرك: لجنة التخطيط علمت بمفاوضات اتحاد جدة وأعطت الضوء الأخضر لرحيل كهربا.

وكان اسم كهربا في الأهلي ارتبط بالأزمات وكان آخرها مع موسيماني وتم تغريمه 200 ألف جنيه.
 

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