الثلاثاء، 18-05-2021
06:50 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - أن محمود عبد المنعم كهربا
اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لسؤاله عن موقف موسيماني منه.
وأضاف: سيد عبد الحفيظ قال لكهربا
إن موسيماني معندوش أي مشكلة معاه ولو تألق هيرجعه يلعب تاني.
وتابع: في نفس الوقت اتحاد جدة فاتح خط مع كهربا
تمهيدا لعودته إلى الفريق السعودي على سبيل الإعارة أو البيع.
واستدرك: لجنة التخطيط
علمت بمفاوضات اتحاد جدة وأعطت الضوء الأخضر لرحيل كهربا
.
وكان اسم كهربا
في الأهلي ارتبط بالأزمات وكان آخرها مع موسيماني وتم تغريمه 200 ألف جنيه.