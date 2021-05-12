الخطيب يقرر رحيل موسيماني عن تدريب الأهلي: اللعيبة مش طايقاه

الأربعاء، 12-05-2021
05:43 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الناقد الرياضي محمد يحيى عن تكليف الكابتن محمود الخطيب
- رئيس الأهلي - لأمير توفيق
- مدير التعاقدات بالنادي - بالبحث عن مدرب بديل لبيتسو موسيماني
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وقال "يحيى" في لقاء مع برنامج "البريمو": أتحدث هنا عن معلومات وليست تكهنات .. النادي الأهلي بدأ البحث عن بديل بالفعل لكن كانت هناك حالة من التكتم حتى لا يؤثر هذا على مشوار الفريق.
وأضاف: الأهلي قرر رحيل موسيماني
نهاية الموسم .. حتى لو فاز بالدوري وبدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فلن يستكمل .. مضيفا: "اللعيبة مش طايقاه".