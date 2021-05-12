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يحيى يكشف

الخطيب يقرر رحيل موسيماني عن تدريب الأهلي: اللعيبة مش طايقاه

موسيماني والخطيب
الخطيب يقرر رحيل موسيماني عن تدريب الأهلي: اللعيبة مش طايقاه
Native
الأربعاء، 12-05-2021 05:43 ص أحمد عادل شعبان
كشف الناقد الرياضي محمد يحيى عن تكليف الكابتن محمود الخطيب - رئيس الأهلي - لأمير توفيق - مدير التعاقدات بالنادي - بالبحث عن مدرب بديل لبيتسو موسيماني.

وقال "يحيى" في لقاء مع برنامج "البريمو": أتحدث هنا عن معلومات وليست تكهنات .. النادي الأهلي بدأ البحث عن بديل بالفعل لكن كانت هناك حالة من التكتم حتى لا يؤثر هذا على مشوار الفريق.

وأضاف: الأهلي قرر رحيل موسيماني نهاية الموسم .. حتى لو فاز بالدوري وبدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فلن يستكمل .. مضيفا: "اللعيبة مش طايقاه".
 

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