"الجبلاية" : تكشف ممثل مصر بالبطولة العربية

الأحد، 25-10-2020
02:21 م
محمد عبد الحارس
استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مشاركة بطل كأس مصر
بالبطولة العربية، بعد الاستقرار رسميا على مشاركة أول وثانى الدورى فى دوري أبطال أفريقيا، والثالث والرابع بالكونفدرالية.
وكشف مسؤولو اللجنة، أنه فى حال فوز الأهلي أو الزمالك بكأس مصر
فسيتم اختيار خامس الدورى للمشاركة فى البطولة العربية، خاصة أن الأهلي تأكد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، ولا يحق لناديين المشاركة فى بطولتين، أما فى حال صعود أى من الاتحاد السكندرى أو طلائع الجيش أو أبو قير للأسمدة لنهائي الكأس فمن المرجح مشاركة أى منهم فى البطولة العربية.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر
هذا الموسم ستنتهي فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.
ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة أبطال الدوري الأفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.