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"الجبلاية" تكشف إمكانية لعب نهائى أفريقيا بحضور جماهيرى

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ارشيف
 
الإثنين، 19-10-2020 02:48 م محمد عبد الحارس
قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم، إن حضور الجماهير للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، حتى الآن لم يحسم طبقا لبروتوكول الكاف.
وأضاف "سلطان" خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر"، "نهنئ الأهلي والزمالك بالفوز في مباراة الذهاب، ولكن الإجراءات الصحية وضعها الكاف، ويمنع حضور الجماهير في المباريات، من يحضر فقط عدد محدود من أعضاء مجلس إدارة الناديين".
وأضاف، "سنعرض مقترح بإمكانية حضور الجماهير في المباراة النهائية حال صعود الأهلي والزمالك، وهو طلب جماهيري وأيضا طلب من الناديين، ولكن هناك إجراءات احترازية وكذلك موافقة أمنية".
واختتم في حالة حضور الجماهير سيكون المباراة لها طابع خاص، وسنعرض المقترح ولن أجزم بحضور الجمهور".
 

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