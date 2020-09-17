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رئيس التعاون السعودي بعد التعاقد مع كارتيرون: اللي نؤمر بيه يتم
رئيس التعاون السعودي بعد التعاقد مع كارتيرون: اللي نؤمر بيه يتم
الخميس، 17-09-2020
06:53 ص
أحمد عادل شعبان
علق محمد القاسم - رئيس نادي التعاون السعودي - على التعاقد مع الفرنسي باتريس
كارتيرون
بعد فسخ عقده مع نادي
الزمالك
.
وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر: هذا التعاون ياساده الي يبيه يصير والي يامر عليه يتم.
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الزمالك
التعاون السعودى
كارتيرون
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