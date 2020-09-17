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رئيس التعاون السعودي بعد التعاقد مع كارتيرون: اللي نؤمر بيه يتم

كارتيرون
رئيس التعاون السعودي بعد التعاقد مع كارتيرون: اللي نؤمر بيه يتم
الخميس، 17-09-2020 06:53 ص أحمد عادل شعبان
علق محمد القاسم - رئيس نادي التعاون السعودي - على التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فسخ عقده مع نادي الزمالك .

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر: هذا التعاون ياساده الي يبيه يصير والي يامر عليه يتم.

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