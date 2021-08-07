أول ذهبية لمصر في طوكيو.. فريال أشرف تدخل التاريخ في الكاراتيه

السبت، 07-08-2021
03:01 م
حصدت البطلة فريال أشرف
لاعبة منتخب مصر
للكاراتيه، أول
ميدالية ذهبية
لمصر
في أولمبياد طوكيو
، معبرة عن سعادتها بالتتويج بـ الميدالية الذهبية
في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو
2020.
ووجهت فريال أشرف
الشكر إلى والدتها بعد الفوز بالميدالية
الذهبية
بسبب دورها الكبير معها لتحقيق إنجاز كبير في دورة الالعاب الاولمبية.
وقالت فريال في تصريحاتها بعد الفوز بالذهبية
: الحمد لله
أشكر أمي هي السبب في الإنجاز ، دا إنجازك
انتي مش أنا.
توجت فريال أشرف
لاعبة منتخب مصر
للكاراتيه بذهبية
منافسات
الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر
الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية
“أولمبياد طوكيو
2020”.
وتوجت فريال بالذهب بعد الفَوز على لاعبة أذربيجان ايرينا
زاريتسكا لتهدي مصر
أول ذهبية
في أولمبياد طوكيو
.
وكانت فريال قد فازت علي لاعبة كازاخستان صوفيا بيرولتسفيا
بنتيجة 5-4 في مباراة قبل النهائي