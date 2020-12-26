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الأهلي يعلن تعافي نجومه الثلاثة

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الأهلي
 
السبت، 26-12-2020 05:24 م المصريون
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي الثلاثي، وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم،  من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وأوضح مدير الكرة أن «الثلاثي» بات سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءًا من اليوم، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وغاب وليد سليمان عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية بسبب إصابته بفيروس كورونا، ومروان محسن  بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في أصبع القدم.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
 

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