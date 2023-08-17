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الأهلي يرصد مبلغاً خياليا لضم زيزو

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زيزو
الخميس، 17-08-2023 09:52 ص


أعلن طارق السيد، نجم الزمالك السابق أن النادي الأهلي عرض على أحمد سيد زيزو 67 مليون جنيه لضم اللاعب إلى المارد الأحمر.

وكتب سيد من خلال حسابه على فيس بوك:" انفرااااد - الأهلي عرض على زيزو 67 مليون جنيه ومكالمة طارئة تكشف كل كواليس مستقبل زيزو مع طارق السيد.. ورأي زيزو ووالده في عرض الشباب السعودي ".
وجاء ذلك بعد انتشار أنباء رحيله عن القلعة البيضاء بسبب أزمة مستحقاته المالية.
قدم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مذكرة لمجلس إدارة النادي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة.
وتواجد زيزو داخل نادي الزمالك، بصحبة والده، وعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور  عضو المجلس، من أجل حل أزمة مستحقاته".

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