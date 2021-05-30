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انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الزمالك والجونة في الدوري
مباراة الزمالك والجونة
Native
الأحد، 30-05-2021
08:20 م
المصريون
انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين فريقي
الزمالك
و
الجونة
، ضمن المرحلة الخامسة والعشرون من المسابقة.
شاهد ال
مباراة
من هنا:
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بث مباشر
مباراة
الزمالك
الجونة
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