اختبار طبي لمصابي الأهلي بكورونا قبل نهائي الكأس

ارشيف

يخضع رباعي فريق النادي الأهلي المصاب بفيروس كورونا لمسحة جديدة من أجل تحديد موقفهم من العودة للتدريبات.

ويجري الأهلي اليوم مسحة كورونا لوليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ريان وأحمد بيكهام، ومحمد شريف، من أجل الاطمئنان على حالتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا الفترة الماضية.

كما يخضع فريق النادي الأهلي لمسحة جديدة غدا الخميس قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وعبر الأهلي فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي حيث سيلاقي فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية بعد تفوقه على الزمالك.