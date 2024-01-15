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إبرهيم سعيد: أكبر خطأ لـ فيتوريا إنه شارك هذا اللاعب

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ابراهيم سعيد
الإثنين، 15-01-2024 01:48 ص

 

علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق علي أداء منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق في كاس الامم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

 

وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي على تطبيق اكس:" أكبر خطأ يسأل عليه فيتوريا عدم الاعتماد علي ياسر ابراهيم ‏في خط الدفاع والاعتماد علي حجازي اللي لسه راجع من الإصابة ‏وعلي محمد عبد المنعم اللي مش في أفضل حالاته الفترة الأخيرة!.

 

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة موزمبيق، في إطار منافشسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار.

 

وجاء التشكيل كالتالى:

 

حراسة المرمي .. محمد الشناوي

 

خط الدفاع .. أحمد حجازي - محمد عيد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

 

خط الوسط .. محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

 

خط الهجوم .. محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفي محمد

 

على دكة البدلا : محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر

أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين

مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي

محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.

 

 

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