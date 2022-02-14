الثلاثاء 15 فبراير 2022
توقيت مصر 01:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد العودة من بطولة إفريقيا.. ليفربول يحسم التجديد لـ ماني ويصدم صلاح

بعد فوز مرتضى منصور.. إصابة خالد الغندور بجلطة ونقله للمستشفى

بيان من الداخلية السعودية بشأن تنفيذ القتل قصاصًا في مصري

يذبح عروسته ويحرق جثتها في حدائق المعادي والسبب صادم!

بعد شهرين فقط.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها

أبوتريكة يكشف مفاجأة عن مفاوضات ليفربول مع صلاح

الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال من الأهلي.. ماذا فعل؟

تهز الكويت.. نسيان طفل في ثلاجة الموتى لمدة عام وتحرك عاجل

شاهد.. قاذفة أمريكية تخطئ مسارها وتدخل الأجواء المصرية

صدمة.. أشهر يوتيوبر سعودي يعلن أنه أصبح «مثلي الجنس» ويتعرى في الشارع

ADS
 

اتحاد الكرة يعلق على الإطاحة بـ عصام الحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب

202107110918131813
عصام الحضري وضياء السيد
Native
Teads
الإثنين، 14-02-2022 10:35 ص


علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تردد أنباء عن طلب المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، بتغيير بعض المساعدين معهم في الجهاز الفني، على رأسهم عصام الحضري وضياء السيد.
وأضاف "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نحن كأعضاء اتحاد حتى الآن لا علم لنا مطلقا بهذه المعلومة ولم يثبت صحتها من عدمها".
وأشار: "الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات سيعرضون كل متطلبات الجهاز الفني في جلسة خاصة بالاتحاد"، متابعا: "سوف نرى متطلبات كيروش هل طلب تغيرات في الجهاز الفني أم لا".
وأوضح إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،: "ما يتم تداوله حول التغيير في الجهاز الفني غير صحيح، وبعد عقد الجلسة سنعلم ما هي متطلباته، وسوف نعلنها في وسائل الإعلام".
 

إقرأ ايضا

image

بعد العودة من بطولة إفريقيا.. ليفربول يحسم التجديد لـ ماني ويصدم صلاح

370470_0

بعد فوز مرتضى منصور.. إصابة خالد الغندور بجلطة ونقله للمستشفى

620a0b354236040d3117dd46

أبوتريكة يكشف مفاجأة عن مفاوضات ليفربول مع صلاح

أخبار متعلقة

image

اتحاد الكرة يحسم أمر رحيل اثنين من الجهاز الفني للمنتخب

124-021816-carlos-queiroz-egypt-morocco-new_700x400

رسالة مؤثرة من «كيروش» للاعبي المنتخب

large

بيان عاجل من الـ«كاف» بشأن عقوبات على منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

shoper-on time-2-2021

شوبير يُحذر الحضري من الدفع بهذا الحارس في مباراة الكاميرون

اتحاد-الكرة-المصري

اتحاد الكرة يكشف موقف «كيروش» من الاستمرار مع المنتخب