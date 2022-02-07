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رسالة مؤثرة من «كيروش» للاعبي المنتخب

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كيروش
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الإثنين، 07-02-2022 12:00 م

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة خاصة إلى نجوم المنتخب  بعد فقد لقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون عقب الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أمس.
ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة رسالة كيروش للاعبي منتحب مصر والتي جاءت كالتالي :" شباب منتخب مصر، ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي" .
وأضاف : “ أشعر بالفخر بكم جميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه من أجل منتخب مصر”.
وعلى جانب أخر ، هنأ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني لاعبي وجهاز فني بما حققوه في بطولة الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثاني مؤكدًا على استمرار ثقة الاتحاد المصري ومجلس إدارته فيهم وفي جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش ، مشيرًا إلى أن أمام المنتخب الوطني بعد شهر واحد جولة أخرى مع منافسهم نفسه في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

 

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