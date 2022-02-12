السبت 12 فبراير 2022
توقيت مصر 13:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم المنتخب يفاجئ الجميع بالاعتزال قبل مواجهة السنغال

اتحاد الكرة يحسم أمر رحيل اثنين من الجهاز الفني للمنتخب

طالبة بجامعة المنصورة تحمل سفاحًا من أستاذها الذي يكبرها بـ34 عامًا

بث مباشر.. مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم والقنوات الناقلة

فنانة سعودية شهيرة تظهر شعرها بعد أيام من خلع النقاب وترد على الهجوم

أب يتجرد من مشاعره.. ينشر صور«سيلفي» مع طفليه ثم يقتلهما (صورة)

البحرين توضح في بيان رسمي سبب انضمام ضابط إسرائيلي إلى جيشها

بعد أن كشف السبب الصادم.. الإعدام لقاتل عروسته في «ليلة الدخلة»

كيروش يفاجئ الجميع: حان الوقت لعدم التضليل وخداع الجماهير

أول تعليق من «جوميز» على ما حدث بينه وبين صلاح

ADS
 

اتحاد الكرة يحسم أمر رحيل اثنين من الجهاز الفني للمنتخب

image
الجهاز الفني
Native
Teads
السبت، 12-02-2022 12:02 م

أوضح عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة، حقيقة وجود نية لدى مجلس إدارة الاتحاد أو المدير الفنى لإجراء أي تعديلات في الجهاز الفني سواء برحيل أحد العناصر أو إضافة عنصر جديد.
وقال: كل ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح، وإن الاتحاد والجهاز الفنى يبحثان سبل الاستعداد بشكل قوي لمباراتي السنغال من خلال وضع برنامج إعداد يحقق من خلاله كيروش هدفه بالفوز والتأهل لمونديال قطر.
وكان اتحاد الكرة أعلن نتيجة الاستئناف على عقوبة كارلوس كيروش الذي تعرض للطرد خلال مباراة الكاميرون في الدور قبل النهائى من منافسات بطولة الأمم الأفريقية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ووفقًا لوليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، فإن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قررت تخفيض العقوبة من مباراتين إلى واحدة، مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار، ليتأكد وجود كيروش خلال مباراة الذهاب أمام منتخب السنغال المقرر لها أن تقام في مصر 25 مارس المقبل.
وكان كاف قرر معاقبة كيروش بالإيقاف مباراتين بعد طرده من جانب الحكم باكارى جاساما، في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية المنتهية مؤخرا، التي توج بلقبها منتخب السنغال عقب فوزه على مصر بضربات الترجيح، والتى شهدت غياب كيروش عن المباراة.
وكان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عقد جلسة مع كيروش لوضع الترتيبات الخاصة بإعداد منتخب مصر لمواجهتى السنغال المقبلتين.
 

إقرأ ايضا

19_2022-637796615995309585-530

نجم المنتخب يفاجئ الجميع بالاعتزال قبل مواجهة السنغال

1734368_0

بث مباشر.. مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم والقنوات الناقلة

carlos-queiroz-egypt-25-1

كيروش يفاجئ الجميع: حان الوقت لعدم التضليل وخداع الجماهير

أخبار متعلقة

124-021816-carlos-queiroz-egypt-morocco-new_700x400

رسالة مؤثرة من «كيروش» للاعبي المنتخب

20220131234908844

ميدو يكشف عن 3 مشاهد أدت لفوز مصر على المغرب

image

صور صادمة.. «صلاح» يجلس في «جردل» لعمل استشفاء بعد مباراة المغرب

1724381_0

بعد مباراة المغرب.. كيروش يطلب إجراءات مشددة قبل لقاء الكاميرون

1278917_0

رضا عبدالعال بهجوم عنيف على نجمي منتخب مصر:«لازم يقعدوا على الدكة»

images-2022-01-15T163026.608-1

بخلاف ما أعلن الجهاز الطبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة الشناوي