إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

السبت، 09-01-2021
08:32 م
أحمد سالم
أعلن رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي أن نتائج المسحة العصبية الأخيرة التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري أظهرت إصابة الكابتن إبراهيم حسن
مدير الكرة والكابتن وليد بدر المدير الإداري للنادي، بفيروس كورونا
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ووجه مصيلحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مسحة طبية عاجلة للاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري؛ للاطمئنان على سلامتهم.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزل إبراهيم حسن
ووليد بدر، فيما تولى الدكتور محمد منان طبيب الفريق، جميع الإجراءات الخاصة بعلاجهما، بالتنسيق مع الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي حتى تعافيهما وتماثلهما التام للشفاء.