السبت 09 يناير 2021
توقيت مصر 20:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نصيحة مثيرة من مستشار "بن زايد" بعد الصلح مع قطر

السعودية تطلق تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها في هذه الدولة: توخوا الحذر

شاهد.. استقبال حار لأول قطري يدخل السعودية بعد المصالحة

بالصور.. إثيوبيا تضع حجر الأساس لبناء سد جديد على النيل

الصحة تكشف 3 علامات لإصابتك بكورونا دون أن تعرف

إحالة أسامة الشيخ وابنة عم سوزان مبارك إلى محكمة الجنايات

صدمة في الزمالك بسبب فرجاني ساسي والنادي يقرر تجميده

«سكران وحشاش».. رحاب الجمل لـ باسم سمرة: «أنا هاربيك»

حفرة تلتهم أرض مستشفي عزل لمصابي " كورونا"

59 راكبًا في عداد الموتى.. أول صور من حطام الطائرة الإندونيسية

ADS
 

إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
 
السبت، 09-01-2021 08:32 م أحمد سالم
أعلن رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي أن نتائج المسحة العصبية الأخيرة التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري أظهرت إصابة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة والكابتن وليد بدر المدير الإداري للنادي، بفيروس كورونا.

ووجه مصيلحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مسحة طبية عاجلة للاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري؛ للاطمئنان على سلامتهم.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزل إبراهيم حسن ووليد بدر، فيما تولى الدكتور محمد منان طبيب الفريق، جميع الإجراءات الخاصة بعلاجهما، بالتنسيق مع الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي حتى تعافيهما وتماثلهما التام للشفاء.
 

إقرأ ايضا

3941058

صدمة في الزمالك بسبب فرجاني ساسي والنادي يقرر تجميده

114

بعد ما فعله أمس.. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

موسيماني

هداف الأهلي السابق يهاجم موسيماني: أقل من قيمة الأهلي .. ومش قادر اصدق اللي بشوفه

أخبار متعلقة

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن يتراجع بعد الهزيمة: مقولتش حاجة على موسيماني .. دا راجل محترم

131111

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

محمد صلاح

ريال مدريد يبدأ أول إجراءاته لضم محمد صلاح

فيفا

تأجيل كأس العالم للشباب بسبب فيروس كورونا

عبد الحفيظ

عبدالحفيظ: نستعد لمواجهة الاتحاد السكندري وأغلقنا صفحة إفريقيا

كرة قدم

مشادات بالأيدي في لقاء الجونة والإسماعيلي