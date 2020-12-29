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إبراهيم حسن يتراجع بعد الهزيمة: مقولتش حاجة على موسيماني .. دا راجل محترم

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن يتراجع بعد الهزيمة: مقولتش حاجة على موسيماني .. دا راجل محترم
 
الثلاثاء، 29-12-2020 08:12 ص أحمد عادل شعبان
أكد إبراهيم حسن - مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري - أنه لم يسيء للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني - المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال "حسن" في مداخلة مع برنامج "البريمو": لهذه الأسباب لا أحب الخروج في تصريحات صحفية .. لأنه يتم تحريف ما أقول .

وأضاف: قالوا إنني أسأت لموسيماني وهذا لم يحدث .. كل ما قلته هو إن النادي الأهلي لأول مرة يتعاقد مع مدرب من جنوب أو غرب أفريقيا.

وأردف: هذه واقعة تاريخية .. وقلت وقتها ربما يمكن التعاقد مع مدربين من شمال أفريقيا فهم يعرفون الكرة المصرية أكثر.

تابع: النادي الأهلي لم يكن أداؤه جيدا في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ولا في نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش .. هذا كل ما قلته لكن موسيماني رجل محترم وله كل التقدير كمدرب.
 

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