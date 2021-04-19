إبراهيم سعيد: هؤلاء السبعة ينبغي طردهم من نادي الزمالك لأنهم لا يليقوا به

الإثنين، 19-04-2021
06:10 ص
أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك
السابق - عن ضرورة الاستغناء عن 6 من لاعبي نادي الزمالك
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وقال في برنامج "البريمو": مروان حمدي دا جه نادي الزمالك
ازاي؟ .. قولتلكم احكموا عليه في ماتش القمة .. النهاردة مظهرش .
وأضاف: أحمد فتوح بيلعب لعب خماسي ومينفعش يلعب في نادي الزمالك
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وتابع: فرجاني ساسي
عايز يقعد بإمكانيات نادي الزمالك
أهلا وسهلا مش عايز يتفضل يمشي.
واستدرك: نفس الأمر ينطبق على أشرف بن شرقي.
واستكمل: محمود علاء
دا ميلعبش في الزمالك
تاني .. وكذلك جنش .
وأضاف: حازم إمام لو هيستمر على المستوى اللي شوفته في مباراة القمة دا يمشي.