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إبراهيم سعيد: هؤلاء السبعة ينبغي طردهم من نادي الزمالك لأنهم لا يليقوا به

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد: هؤلاء السبعة ينبغي طردهم من نادي الزمالك لأنهم لا يليقوا به
 
الإثنين، 19-04-2021 06:10 ص أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - عن ضرورة الاستغناء عن 6 من لاعبي نادي الزمالك.

وقال في برنامج "البريمو": مروان حمدي دا جه نادي الزمالك ازاي؟ .. قولتلكم احكموا عليه في ماتش القمة .. النهاردة مظهرش .

وأضاف: أحمد فتوح بيلعب لعب خماسي ومينفعش يلعب في نادي الزمالك.

وتابع: فرجاني ساسي عايز يقعد بإمكانيات نادي الزمالك أهلا وسهلا مش عايز يتفضل يمشي.

واستدرك: نفس الأمر ينطبق على أشرف بن شرقي.

واستكمل: محمود علاء دا ميلعبش في الزمالك تاني .. وكذلك جنش .

وأضاف: حازم إمام لو هيستمر على المستوى اللي شوفته في مباراة القمة دا يمشي.
 

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