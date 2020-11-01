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إبراهيم المنيسي يهاجم سيف زاهر بعد تتويج الأهلي بالدوري: حاجة تفقع المرارة

سيف زاهر
إبراهيم المنيسي يهاجم سيف زاهر بعد تتويج الأهلي بالدوري: حاجة تفقع المرارة
 
الأحد، 01-11-2020 06:30 ص أحمد عادل شعبان
عبر مذيع قناة الأهلي إبراهيم المنيسي عن انزعاجه الشديد من تصريحات الإعلامي سيف زاهر في أعقاب تتويج الأهلي بالدوري.

وقال "المنيسي" في تغريدة عبر تويتر: بجد حاجة تفقع المرارة.. مذيع في برنامجه وليلة فرحة الاهلى بتتويجه يقول لك الأهلى فرحته كبيرة بالبطولة.. وكمان الزمالك فريق كبير.. الخطيب الهداف الكبير.. وحازم إمام موهبة كبيرة.

وأضاف: يا عمنا وكتاب الله.. الأهلى هو البطل.. ولا مجال في التتويج للترضية.. وتوزيع الكلام ببطاقة التموين.

وكان سيف زاهر تحدث عن فرحة الأهلي بالتتويج وفرحة الزمالك بالحصول على لقب الوصيف كما تحدث عن أساطير نادي الزمالك في معرض حديثه عن رئيس الأهلي محمود الخطيب.
 

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