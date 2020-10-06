حسم رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. تعرف على القرار

الثلاثاء، 06-10-2020
03:33 م
محمد فضل
شهدت الأيام
الماضية تردد أنباء تشير إلى أن صالح جمعة
يدرس فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بسبب
نسبة المشاركة وذلك بعد غيابه عن مباريات
المارد الأحمر بشكل كبير خلال الموسم الكروى الجارى .
من جانبه حسم
الإعلامى أحمد شوبير، هذا الجدل، مؤكدًا عبر برنامجه الإذاعي : " سألت فى
اتحاد الكرة عن إمكانية قيام صالح جمعة
بفسخ تعاقده مع الأهلي بسبب نسبة المشاركة
قالولى لا يوجد هذا البند فى اللوائح وكل ما يثار غير صحيح " .
وعانى صالح جمعة
كثيرا داخل فريق الأهلى بسبب عدم مشاركته فى المباريات وإصرار السويسري رينيه
فايلر المدير الفنى السابق للأهلى على استبعاده من مباريات الفريق قبل أن يأتى
موسيمانى ويفتح طريق الأمل أمام اللاعب
بعد أن ضمه لقائمة الفريق فى مباراته أمام
المقاولون العرب الماضية ولكنه لم يشارك بها.